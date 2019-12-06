ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Наш разрыв от зоны плей-офф увеличился, но в первую очередь мы должны думать о каждом конкретном матче, что нас ждет»

06.12.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Северсталью» (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Сегодня начало игры было очень далеко от того, каким мы его представляли. Мы очень хотели победить сегодня, и не было шанса лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лед слишком мягкими и сонными, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Все утро на разборе соперника мы говорили о том, что нужно уделить особое внимание защите в начале матча, не халтурить и играть до конца. В первом периоде мы этого не увидели, поэтому и уступили в три шайбы.

В перерыве сделали корректировки, сократили скамейку, сделали тактические перестановки. Это дало определенные плоды. Андрей сказал, что в исполнении «Северстали» второй и третий периоды были худшими в сезоне. Отчасти мы не давали команде проводить их игру. Во втором и третьем периодах мы хорошо вернулись в игру, показывали стремление к тому, чтобы забросить три шайбы, и победить. Третий период был лучшим в нашей игре сегодня. Мы доставили много проблем «Северстали» и смогли перевести игру в овертайме, но там, к сожалению, не смогли взять два очка.

Мы должны вынести простую вещь: для того, чтобы побеждать в КХЛ, ты не можешь играть только 20 минут или только 40 минут. Сегодня мы были готовы играть только 40 минут. За счет этого «Северстали» удалось добиться результата, а нам нет. Надеюсь, в следующей игре будет все по-другому.

– Увидим ли мы Тэйлора в игре с ЦСКА?

– Вероятность этого – один к двум.

– В серии буллитов только одна победа. Что с ними делать?

– В буллитах ты должен забросить больше, чем оппонент, и отразить бросков больше, чем соперник. Все дело в исполнении. Нам остается только работать над этим, других секретов нет.

– «Динамо» пропустило три шайбы за 127 секунд. Как бы вы это объяснили?

– Когда ты выходишь на лед, ты должен быть готов играть в любой момент времени. Ты должен быть настроен не только физически, но и эмоционально. Что касается этого отрезка времени, мне тяжело объяснить. Это результат слишком мягкой и сонной игры в защите. Ребята были очень расслаблены и не фокусировать на активной игре. Когда тебе забивают первую шайбу, эмоции должны забурлить, ты должен сказать: «Нет, я не дам сопернику забросить еще! Я хочу повернуть игру, я хочу атаковать!» К сожалению, такого желания в глазах ребят я не увидел. Они были слишком не готовы к тому, чтобы выйти и доказать, что мы сильнее. Мы разбираем эти моменты, но они всё ещё случаются. Когда ты будешь поднимать эмоции, ты будешь готов бороться, рваться на лёд и играть хорошо. Бывают моменты, когда у нас этого не происходит. Тогда в глазах игроков нет спортивной злости, агрессии, желания победить и наказать оппонента за то, что они забросили.

Давайте все-таки разберем эти три шайбы. Первая шайба: результат неудачной игры за воротами. Вторая: слишком мягкая игра против оппонента, когда надо было быть агрессивнее. Наш хоккеист был слишком мягок, причем еще и закрывал обзор Энроту. Третья: проиграли пятак – ту позицию, проигрывать которую ты не можешь себе позволять. В итоге, мы оставляем Юнаса один на один с нашими ошибками. Он справляется с ними как может, но не может подчистить все. Мы говорили с утра о том, что нужно увереннее играть в обороне, быть более сфокусированными на игре. Почему так случилось? Не могу найти причины этому сейчас, но это, к сожалению, очень разочаровывает.

– Отставание от зоны плей-офф уже 12 очков. Не считаете ли вы, что эта домашняя серия будет определяющей в возможной гонке за плей-офф?

– Для меня важен каждый матч. Каждая игра, будь то сегодня или в воскресенье, является важной. Да, наш разрыв от зоны плей-офф увеличился, но в первую очередь мы должны думать о каждом конкретном матче, что нас ждет. Все свои силы и энергию нужно фокусировать на следующей игре. Если мы будем делать так от матча к матчу, у нас будут большие шансы на успех в каждой конкретной игре.

Более того, если мы будем разбивать игры на более мелкие отрезки, например, на периоды, и будем фокусироваться на них, это тоже сможет придать нам шансы на успех. Даже периоды мы должны разбивать на еще более мелкие отрезки, находить в них моменты, в которых мы отстаем, и бороться с этим. Нужно фокусироваться на том, что у нас будет в ближайшее время. Сейчас фокусируемся на следующем матче, во время игры фокусируемся на периоде, а во время периода – на каждой смене. Этот подход может принести нам успех, – сказал Вудкрофт.

Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Северсталью» (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» проиграло 5-й матч подряд. Следующая игра с ЦСКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика