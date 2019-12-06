Крэйг Вудкрофт: «Наш разрыв от зоны плей-офф увеличился, но в первую очередь мы должны думать о каждом конкретном матче, что нас ждет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Северсталью» (3:4 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить Андрея и его команду с победой. Сегодня начало игры было очень далеко от того, каким мы его представляли. Мы очень хотели победить сегодня, и не было шанса лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лед слишком мягкими и сонными, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Все утро на разборе соперника мы говорили о том, что нужно уделить особое внимание защите в начале матча, не халтурить и играть до конца. В первом периоде мы этого не увидели, поэтому и уступили в три шайбы.

В перерыве сделали корректировки, сократили скамейку, сделали тактические перестановки. Это дало определенные плоды. Андрей сказал, что в исполнении «Северстали» второй и третий периоды были худшими в сезоне. Отчасти мы не давали команде проводить их игру. Во втором и третьем периодах мы хорошо вернулись в игру, показывали стремление к тому, чтобы забросить три шайбы, и победить. Третий период был лучшим в нашей игре сегодня. Мы доставили много проблем «Северстали» и смогли перевести игру в овертайме, но там, к сожалению, не смогли взять два очка.

Мы должны вынести простую вещь: для того, чтобы побеждать в КХЛ, ты не можешь играть только 20 минут или только 40 минут. Сегодня мы были готовы играть только 40 минут. За счет этого «Северстали» удалось добиться результата, а нам нет. Надеюсь, в следующей игре будет все по-другому.

– Увидим ли мы Тэйлора в игре с ЦСКА?

– Вероятность этого – один к двум.

– В серии буллитов только одна победа. Что с ними делать?

– В буллитах ты должен забросить больше, чем оппонент, и отразить бросков больше, чем соперник. Все дело в исполнении. Нам остается только работать над этим, других секретов нет.

– «Динамо» пропустило три шайбы за 127 секунд. Как бы вы это объяснили?

– Когда ты выходишь на лед, ты должен быть готов играть в любой момент времени. Ты должен быть настроен не только физически, но и эмоционально. Что касается этого отрезка времени, мне тяжело объяснить. Это результат слишком мягкой и сонной игры в защите. Ребята были очень расслаблены и не фокусировать на активной игре. Когда тебе забивают первую шайбу, эмоции должны забурлить, ты должен сказать: «Нет, я не дам сопернику забросить еще! Я хочу повернуть игру, я хочу атаковать!» К сожалению, такого желания в глазах ребят я не увидел. Они были слишком не готовы к тому, чтобы выйти и доказать, что мы сильнее. Мы разбираем эти моменты, но они всё ещё случаются. Когда ты будешь поднимать эмоции, ты будешь готов бороться, рваться на лёд и играть хорошо. Бывают моменты, когда у нас этого не происходит. Тогда в глазах игроков нет спортивной злости, агрессии, желания победить и наказать оппонента за то, что они забросили.

Давайте все-таки разберем эти три шайбы. Первая шайба: результат неудачной игры за воротами. Вторая: слишком мягкая игра против оппонента, когда надо было быть агрессивнее. Наш хоккеист был слишком мягок, причем еще и закрывал обзор Энроту. Третья: проиграли пятак – ту позицию, проигрывать которую ты не можешь себе позволять. В итоге, мы оставляем Юнаса один на один с нашими ошибками. Он справляется с ними как может, но не может подчистить все. Мы говорили с утра о том, что нужно увереннее играть в обороне, быть более сфокусированными на игре. Почему так случилось? Не могу найти причины этому сейчас, но это, к сожалению, очень разочаровывает.

– Отставание от зоны плей-офф уже 12 очков. Не считаете ли вы, что эта домашняя серия будет определяющей в возможной гонке за плей-офф?

– Для меня важен каждый матч. Каждая игра, будь то сегодня или в воскресенье, является важной. Да, наш разрыв от зоны плей-офф увеличился, но в первую очередь мы должны думать о каждом конкретном матче, что нас ждет. Все свои силы и энергию нужно фокусировать на следующей игре. Если мы будем делать так от матча к матчу, у нас будут большие шансы на успех в каждой конкретной игре.

Более того, если мы будем разбивать игры на более мелкие отрезки, например, на периоды, и будем фокусироваться на них, это тоже сможет придать нам шансы на успех. Даже периоды мы должны разбивать на еще более мелкие отрезки, находить в них моменты, в которых мы отстаем, и бороться с этим. Нужно фокусироваться на том, что у нас будет в ближайшее время. Сейчас фокусируемся на следующем матче, во время игры фокусируемся на периоде, а во время периода – на каждой смене. Этот подход может принести нам успех, – сказал Вудкрофт.