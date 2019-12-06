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Владислав Кодола: «Говорили с Захаровым о будущем, о сборной. Посмотрим, а дальше будет видно»
07.12.2019 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гомельчанин Владислав Кодола, выступающий за
– Есть информация, что сегодня ты встретился с Захаровым?
– Сегодня? Нет, вчера.
– О чем говорили?
– О будущем, о сборной. Посмотрим, а дальше будет видно.
– Вероятно, речь шла о твоем возвращении в сборную?
– Мы с Захаровым говорили о многом. Не хочу ничего сейчас загадывать, – сказал Кодола.
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