Владислав Кодола: «Говорили с Захаровым о будущем, о сборной. Посмотрим, а дальше будет видно»

Источник материала: Tribuna.com

Гомельчанин Владислав Кодола, выступающий за , рассказал о том, как на днях встретился с главным тренером сборной Беларуси Михаилом Захаровым.

– Есть информация, что сегодня ты встретился с Захаровым?

– Сегодня? Нет, вчера.

– О чем говорили?

– О будущем, о сборной. Посмотрим, а дальше будет видно.

– Вероятно, речь шла о твоем возвращении в сборную?

– Мы с Захаровым говорили о многом. Не хочу ничего сейчас загадывать, – сказал Кодола.