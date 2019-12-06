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НБА. «Милуоки» разгромил «Клипперс», «Портленд» крупно уступил «Лейкерс» и другие результаты

07.12.2019 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Милуоки» Адетокумбо дома крупно обыграл «Клипперс» Ленарда и Джорджа. «Портленд» Лилларда и Энтони на своей арене проиграл «Лейкерс» Джеймса и Энтони.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Индиана 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Кливленд – Орландо 87:93 (25:23, 22:29, 23:16, 17:25)
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Бруклин 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)
Дата проведения
7 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Миннесота 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Голден Стэйт 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Вашингтон 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18)
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Денвер 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)
Дата проведения
7 декабря, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Сакраменто 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4)
Дата проведения
7 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Клипперс 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29)
Дата проведения
7 декабря, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Лейкерс 113:136 (34:39, 28:38, 31:33, 20:26)
Дата проведения
7 декабря, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
 
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