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НБА. «Милуоки» разгромил «Клипперс», «Портленд» крупно уступил «Лейкерс» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
«Милуоки» Адетокумбо дома крупно обыграл «Клипперс» Ленарда и Джорджа. «Портленд» Лилларда и Энтони на своей арене проиграл «Лейкерс» Джеймса и Энтони.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
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