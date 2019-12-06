Леонид Лекаревич: «Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта. Такое ощущение, что у «зубров» продолжается предсезонка»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Леонид Лекаревич поделился мнением об игре минского .

«Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта к нашему общему огорчению. Разве может попасть в кубковую восьмерку команда, чей основной голкипер имеет процент отраженных бросков меньше 90, а остальным вратарям просто не доверяют.

Команда, чьи топовые легионеры ушли в глубокий минус по показателю полезности, и это не компенсируется в достаточной мене их атакующими стараниями – Спунер (-14), Принс (-13). Команда, которая из 18 выездных поединков выиграла всего два и которая так часто проваливается в обороне, что пропускает в среднем по 3,5 гола за игру. Этот перечень можно продолжать, и он не нов.

Большинство теперешних огрехов «Динамо» проявилось еще на предсезонке и затем, почти сразу, после старта чемпионата, то есть время для их исправления было, но ничего не изменилось.

Кто-то мудрый сказал, что – это не поле для экспериментов. Внедрить в состав молодежь и не игравших ранее на таком уровне игроков и рассчитывать на скорый прогресс было наивно. А Вудкрофт усугубляет ситуацию бесконечным поиском гармоничных сочетаний. Такое ощущение, что для «Динамо» продолжается предсезонка, которая рискует растянуться на весь чемпионат. Словно нынешний сезон – это подготовка к следующему.

Не на это ли намекал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков, говоря, что контракт с Вудкрофтом рассчитан на два года? Крэйгу готовы доверять и далее, надеясь, что плоды его труда когда-нибудь созреют. Только когда? Хотелось бы увидеть хотя бы ростки», – сказал Лекаревич в эфире « Беларусь 5 ».