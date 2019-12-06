ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Лекаревич: «Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта. Такое ощущение, что у «зубров» продолжается предсезонка»

07.12.2019 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Леонид Лекаревич поделился мнением об игре минского «Динамо».

«Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта к нашему общему огорчению. Разве может попасть в кубковую восьмерку команда, чей основной голкипер имеет процент отраженных бросков меньше 90, а остальным вратарям просто не доверяют.

Команда, чьи топовые легионеры ушли в глубокий минус по показателю полезности, и это не компенсируется в достаточной мене их атакующими стараниями – Спунер (-14), Принс (-13). Команда, которая из 18 выездных поединков выиграла всего два и которая так часто проваливается в обороне, что пропускает в среднем по 3,5 гола за игру. Этот перечень можно продолжать, и он не нов.

Большинство теперешних огрехов «Динамо» проявилось еще на предсезонке и затем, почти сразу, после старта чемпионата, то есть время для их исправления было, но ничего не изменилось.

Кто-то мудрый сказал, что КХЛ – это не поле для экспериментов. Внедрить в состав молодежь и не игравших ранее на таком уровне игроков и рассчитывать на скорый прогресс было наивно. А Вудкрофт усугубляет ситуацию бесконечным поиском гармоничных сочетаний. Такое ощущение, что для «Динамо» продолжается предсезонка, которая рискует растянуться на весь чемпионат. Словно нынешний сезон – это подготовка к следующему.

Не на это ли намекал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков, говоря, что контракт с Вудкрофтом рассчитан на два года? Крэйгу готовы доверять и далее, надеясь, что плоды его труда когда-нибудь созреют. Только когда? Хотелось бы увидеть хотя бы ростки», – сказал Лекаревич в эфире «Беларусь 5».

Как поставить на минское «Динамо» и не проиграть? Сделай первую ставку до 100 рублей без риска!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Эстафета. Смольский, Елетнов, Воробей и Бочарников побегут за Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовая безрукавка женская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика