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Леонид Лекаревич: «Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта. Такое ощущение, что у «зубров» продолжается предсезонка»
07.12.2019 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Леонид Лекаревич поделился мнением об игре минского
«Плей-офф уже не цель для «Динамо», а несбыточная мечта к нашему общему огорчению. Разве может попасть в кубковую восьмерку команда, чей основной голкипер имеет процент отраженных бросков меньше 90, а остальным вратарям просто не доверяют.
Команда, чьи топовые легионеры ушли в глубокий минус по показателю полезности, и это не компенсируется в достаточной мене их атакующими стараниями – Спунер (-14), Принс (-13). Команда, которая из 18 выездных поединков выиграла всего два и которая так часто проваливается в обороне, что пропускает в среднем по 3,5 гола за игру. Этот перечень можно продолжать, и он не нов.
Большинство теперешних огрехов «Динамо» проявилось еще на предсезонке и затем, почти сразу, после старта чемпионата, то есть время для их исправления было, но ничего не изменилось.
Кто-то мудрый сказал, что
Не на это ли намекал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков, говоря, что контракт с Вудкрофтом рассчитан на два года? Крэйгу готовы доверять и далее, надеясь, что плоды его труда когда-нибудь созреют. Только когда? Хотелось бы увидеть хотя бы ростки», – сказал Лекаревич в эфире «
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