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Алексей Протас: «Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Мне важно подчеркнуть: я белорус»
07.12.2019 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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— Беларусь. Хочется, чтобы нашу страну начали узнавать во всем мире. Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Понимаю, что мы с Россией близкие страны, но мне важно подчеркнуть: я белорус.
— Главная мечта, связанная с белорусским хоккеем?
— Моя персональная цель — достойно и мощно провести всю карьеру. Сделать все возможное, чтобы белорусов в НХЛ стало больше. Идеально, если получится состояться в Национальной хоккейной лиге, а последний сезон провести в ХК
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