Алексей Протас: «Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Мне важно подчеркнуть: я белорус»

Источник материала: Tribuna.com

, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею, рассказал о своей мечте.

— или Беларусь?

— Беларусь. Хочется, чтобы нашу страну начали узнавать во всем мире. Я всегда исправляю, если меня называют Russian. Понимаю, что мы с Россией близкие страны, но мне важно подчеркнуть: я белорус.

— Главная мечта, связанная с белорусским хоккеем?

— Моя персональная цель — достойно и мощно провести всю карьеру. Сделать все возможное, чтобы белорусов в НХЛ стало больше. Идеально, если получится состояться в Национальной хоккейной лиге, а последний сезон провести в ХК . Это было бы красивым финалом, – сказал Протас.