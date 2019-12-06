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Николай Ходасевич: «Полагаю, игроком года в Беларуси станет Мартынович, хотя я свой голос отдал Нехайчику»
07.12.2019 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Не те нынче времена, чтобы с наслаждением подводить итоги футбольного года и выбирать лучшего игрока страны.
В 1980-х блистали Гоцманов и Алейников, в 1990-х вдохновляли болельщиков Белькевич, Хацкевич и Гуренко, в нулевых безальтернативно первым считался Глеб — золотые годы в лондонском «Арсенале». Последнее десятилетие другое: в нем поколение без грандиозных карьерных вершин. Лучшими игроками Беларуси становились дважды Калачев и Стасевич, по разу Гутор, Брессан, Кривец, Гордейчук. Почти все достижения триумфаторов базировались на клубном уровне — эпоха групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы для борисовского
В уходящем году еврокубки — строго по телевизору, у национальной сборной одна победа в десяти поединках, прописка наших видных легионеров — Россия да Казахстан. Одним словом, негусто.
Выбор — всегда дело тонкое, даже несколько интимное и совершенно не претендующее на объективность. Сухая статистика игрока — хороший базис, который наверняка будет приправлен другими житейскими факторами футболиста. Предлагаю сейчас сделать свой выбор, а потом свериться с общественным мнением. Полагаю, игроком года станет
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