Николай Ходасевич: «Полагаю, игроком года в Беларуси станет Мартынович, хотя я свой голос отдал Нехайчику»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист поделился мнением о том, кто станет лучшим игроком Беларуси.

«Не те нынче времена, чтобы с наслаждением подводить итоги футбольного года и выбирать лучшего игрока страны.

В 1980-х блистали Гоцманов и Алейников, в 1990-х вдохновляли болельщиков Белькевич, Хацкевич и Гуренко, в нулевых безальтернативно первым считался Глеб — золотые годы в лондонском «Арсенале». Последнее десятилетие другое: в нем поколение без грандиозных карьерных вершин. Лучшими игроками Беларуси становились дважды Калачев и Стасевич, по разу Гутор, Брессан, Кривец, Гордейчук. Почти все достижения триумфаторов базировались на клубном уровне — эпоха групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы для борисовского .

В уходящем году еврокубки — строго по телевизору, у национальной сборной одна победа в десяти поединках, прописка наших видных легионеров — Россия да Казахстан. Одним словом, негусто.

Выбор — всегда дело тонкое, даже несколько интимное и совершенно не претендующее на объективность. Сухая статистика игрока — хороший базис, который наверняка будет приправлен другими житейскими факторами футболиста. Предлагаю сейчас сделать свой выбор, а потом свериться с общественным мнением. Полагаю, игроком года станет , хотя я свой голос отдал Павлу Нехайчику. А вы?» – написал Ходасевич.