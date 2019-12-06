Гончаренко выматерился в разговоре с судьями после игры с «Краснодаром»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с (1:1).

После финального свистка 42-летний специалист вместе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к судьям в район центрального круга.

Гончаренко в разговоре с арбитрами использовал мат, в частности, сказал: «И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься».

Главным судьей матча был . Арбитры трижды останавливали игру примерно на пять минут, так как использовали ВАР: после гола Ивана Облякова на 15-й минуте, перед пенальти в ворота ЦСКА на 58-й минуте, а также в концовке в эпизоде с падением Кирилла Набабкина в штрафной хозяев.

Напомним, 13 ноября Гончаренко дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи, один из них – условно.

Перед началом второго тайма матча 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (2:3) тренер на повышенных тонах и с использованием матча общался с главным судьей Станиславом Васильевым.