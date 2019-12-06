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Гончаренко выматерился в разговоре с судьями после игры с «Краснодаром»
07.12.2019 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с
После финального свистка 42-летний специалист вместе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к судьям в район центрального круга.
Гончаренко в разговоре с арбитрами использовал мат, в частности, сказал: «И ты сейчас ###### (фигней) занимаешься».
Главным судьей матча был
Напомним, 13 ноября Гончаренко дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи, один из них – условно.
Перед началом второго тайма матча 16-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (2:3) тренер на повышенных тонах и с использованием матча общался с главным судьей Станиславом Васильевым.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с судьями после матча 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
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