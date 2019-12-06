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Алексей Протас: «Мне кажется, в Америке люди счастливее. Наверное, финансовое состояние в том числе способствует»
07.12.2019 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий молодежной сборной Беларуси
— Впервые ты увидел Штаты в 14 лет. Америка — это другой мир?
— Да. Мне кажется, в Америке люди счастливее. Наверное, финансовое состояние в том числе способствует благополучию. Наши люди тоже достаточно приветливые, но никогда не замечал, чтобы мне здесь улыбнулся незнакомец. А ведь это классно.
Да и в плане хоккея Америка точно другой мир. Там все заточено на то, чтобы игроки веселились и наслаждались хоккеем. Вплоть до уровня
Они не дают расслабиться, но и не позволяют перерабатывать. Когда я только приехал в
— А как это работает у нас? Тренеры чаще говорят: «Умри, но выиграй»?
— Не то чтобы умри… Но в Беларуси больше заряжают на результат. В Северной Америке я убедился, что каждый ребенок должен сам выбирать хоккей, а не тренироваться из-под палки. Мне кажется, позитивная атмосфера сама по себе способствует результату, – сказал Протас.
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