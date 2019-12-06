Алексей Протас: «Мне кажется, в Америке люди счастливее. Наверное, финансовое состояние в том числе способствует»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий молодежной сборной Беларуси Алексей Протас рассказал о жизни в Америке.

— Впервые ты увидел Штаты в 14 лет. Америка — это другой мир?

— Да. Мне кажется, в Америке люди счастливее. Наверное, финансовое состояние в том числе способствует благополучию. Наши люди тоже достаточно приветливые, но никогда не замечал, чтобы мне здесь улыбнулся незнакомец. А ведь это классно.

Да и в плане хоккея Америка точно другой мир. Там все заточено на то, чтобы игроки веселились и наслаждались хоккеем. Вплоть до уровня . Во время установок тренеры напоминают: «Бейтесь до конца, но при этом получайте удовольствие!».

Они не дают расслабиться, но и не позволяют перерабатывать. Когда я только приехал в , думал, выеду на таланте. Но тренер сразу сказал: «Давай дорабатывай!». Я включился, начал пыхтеть, как паровоз. И тут он меня уже притормаживал: «Эй, ты должен получать от хоккея удовольствие!».

— А как это работает у нас? Тренеры чаще говорят: «Умри, но выиграй»?

— Не то чтобы умри… Но в Беларуси больше заряжают на результат. В Северной Америке я убедился, что каждый ребенок должен сам выбирать хоккей, а не тренироваться из-под палки. Мне кажется, позитивная атмосфера сама по себе способствует результату, – сказал Протас.