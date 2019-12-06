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Реванш Руиса против Джошуа, Поветкин – Хантер и другие бои вечера
07.12.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.
В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе
Другие бои:
Филипп Хргович (10-0, 8 КО) нокаутировал
Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.
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Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.
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