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Реванш Руиса против Джошуа, Поветкин – Хантер и другие бои вечера

07.12.2019 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.

В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) проведет матч-реванш против бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Другие бои:

Александр Поветкин (35-2, 24 КО) – Майкл Хантер (18-1, 12 КО).

Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) – Мариуш Вах (35-5, 19 КО).

Филипп Хргович (10-0, 8 КО) нокаутировал Эрика Молину в третьем раунде (27-6, 19 КО).

Начало онлайн-трансляции в 23:50 по московскому времени.

Руис против Джошуа – главный реванш года. Энтони получит 85 миллионов долларов, но у него сдают нервы

Майк Тайсон: «Поражение Джошуа от Руиса может его уничтожить» 

 
 
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Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоится вечер профессионального бокса.
 
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