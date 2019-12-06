Сергей Ясинский: «Энергетик» остался в высшей лиге только благодаря Шкурину. «Витебск» не может удерживать талантливых футболистов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Ясинский поделился мнением о состоянии дел в клубе.

- Многие ругают руководство за потерю Ильи Шкурина. Как вы считаете, смог бы он принести дополнительные очки команде?

– Да, смог бы. Я считаю, что остался в высшей Лиге только благодаря его очень результативной игре во втором круге. Потому что вспоминая первый круг, он чаще выходил на замену своей команды.

Единственное, что могу сказать в этом плане, к сожалению, мы не можем удерживать талантливых футболистов, финансы и возможности у нас довольно скромные, а когда игроки уходят из нашей команды в другие, более обеспеченные футбольные клубы, то это реалии существования нашего клуба.

Я бы очень хотел бы, чтобы у нас играл , Ненад Адамович, Кирилл Вергейчик. Мы не собирались куда-то продавать или отдавать раньше времени Илью. С учетом того, что у нас совсем не осталось нападающих после прошлого сезона, это было очень большой проблемой.

От нас уходят футболисты, которые очень сильно прибавляют в мастерстве. Они становятся трансферной целью других клубов, и переходить в клубы среднего уровня или аутсайдеры наши футболисты не спешат. Как показывает практика ребята переходят в более состоятельные клубы. Так было в прошлом году, так будет и в этом. Закончились контракты у Козлова и Золотова , мы не сможем их удержать , у них есть более выгодные предложения, – сказал Ясинский.

Напомним, что зимой Шкурин заплатил 40 тысяч долларов, чтобы уйти из «Витебска».

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