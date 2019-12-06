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Сергей Ясинский: «Энергетик» остался в высшей лиге только благодаря Шкурину. «Витебск» не может удерживать талантливых футболистов»
07.12.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Многие ругают руководство за потерю Ильи Шкурина. Как вы считаете, смог бы он принести дополнительные очки команде?
– Да, смог бы. Я считаю, что
Единственное, что могу сказать в этом плане, к сожалению, мы не можем удерживать талантливых футболистов, финансы и возможности у нас довольно скромные, а когда игроки уходят из нашей команды в другие, более обеспеченные футбольные клубы, то это реалии существования нашего клуба.
Я бы очень хотел бы, чтобы у нас играл
От нас уходят футболисты, которые очень сильно прибавляют в мастерстве. Они становятся трансферной целью других клубов, и переходить в клубы среднего уровня или аутсайдеры наши футболисты не спешат. Как показывает практика ребята переходят в более состоятельные клубы. Так было в прошлом году, так будет и в этом. Закончились контракты у Козлова и Золотова , мы не сможем их удержать , у них есть более выгодные предложения, – сказал Ясинский.
Напомним, что зимой Шкурин
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