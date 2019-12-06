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Запашный о «крошении» фанатов: «Только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять силу»
07.12.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор Большого Московского государственного цирка
«В первоисточнике я разделил понятия: болельщик, фанат и «ультрасы». И вот когда прозвучал вопрос: «Скажите, пожалуйста, что делать с теми людьми, что беспределят на стадионах, с теми, кто начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины и стадионы», – я сказал, что надо признать, что все методы культурного формата не работают. Что все призывы от самих клубов к дружбе не работают.
И, к сожалению, единственным способом остается введение ОМОНа, хотя, чего скрывать, он уже там. На всех матчах уже присутствуют силовики с очень большими возможностями.
Сейчас на современном футболе, и я подчеркиваю — только на футболе, ибо ни на одном другом виде спорта нет ничего подобного. Потому что эти «ультрасы» выбрали футбол как поле битвы.
И вот с ними надо разговаривать только жестко, другого языка они не понимают. Еще раз подчеркиваю, только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять только силу», – сказал Запашный.
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Запашный о «крошении» фанатов: «Только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять силу»
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