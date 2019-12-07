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Джошуа победил Руиса единогласным решением судей
08.12.2019 01:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) встретился с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой британского боксера: 118:110, 118:110, 119:109.
Таким образом, Джошуа взял реванш за поражение нокаутом минувшим летом, а также вновь завоевал чемпионские титулы.
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Сегодня в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке вечера чемпион WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО)...
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