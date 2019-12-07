«Ман Сити» на 14 очков отстает от «Ливерпуля». Никто не выигрывал чемпионат Англии, имея такое отставание

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» проиграл (1:2) в 16-м туре АПЛ.

После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от , занимающего первое место, на 14 очков.

В истории чемпионата Англии ни одной команде не удавалось сократить такое отставание и выиграть титул.