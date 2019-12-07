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«Ман Сити» на 14 очков отстает от «Ливерпуля». Никто не выигрывал чемпионат Англии, имея такое отставание
08.12.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» проиграл
После этого поражения команда тренера Пепа Гвардиолы отстает от
В истории чемпионата Англии ни одной команде не удавалось сократить такое отставание и выиграть титул.
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«Ман Сити» на 14 очков отстает от «Ливерпуля». Никто не выигрывал чемпионат Англии, имея такое отставание
«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.
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