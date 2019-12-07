Сергей Пушков: «Многие команды стали действовать от обороны, потому что прекрасно понимают, что силы небезграничны. К сожалению, наш чемпионат в этом году вот такой»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков отметил сложность чемпионата.

– Считаю, ребята полностью заслужили победу. Я очень доволен и благодарен им за самоотверженность и за работу в этот очень сложный период, который настиг сейчас все команды. Как было уже сказано, все это влияет на качество игры. Многие команды стали действовать от обороны, потому что прекрасно понимают, что силы небезграничны, и поэтому немножко изменили свои схемы. К сожалению, наш чемпионат в этом году вот такой.

- Сегодня в заявке было только пять защитников, как можете это прокомментировать?

– Травмы. В предыдущей игре у нас два защитника вылетело – Хиетанен и Божко. У Валлтери трещина в руке, а у Матвея небольшое повреждение ноги. Но у нас есть свой Ирек Гимаев, который был классным универсалом – это Егор Степанов, который может и в атаке, и в обороне сыграть. А больше у нас просто нет никого и взять негде.

- У вас братья Малявко уезжают в сборную. Вопрос тот же. Не боитесь новых травм?

– Главная задача – это восстановить их, но это будет очень сложно. Но соглашусь с тем, что играть за сборную очень престижно, а хоккеистам приятно, когда их туда вызывают. Так же, как и тренерам, чьих подопечных туда вызывают.

- Успеют ли восстановиться травмированные к Континентальному кубку?

– Надеюсь, что успеют. У нас еще семь игр после перерыва и еще одна – после Нового года. Будет очень сложно. И надеемся, что больше никто не получит травм. Основной нашей задачей будет сохранить ребят в целости, но для этого к каждому матчу они должны подходить свежими и готовыми играть. Потому что травмы обычно получаются в двух случаях: либо игрок не готов к жесткой борьбе, либо устал. Поэтому повторюсь: главное – пройти этот отрезок без травм и восстановить тех, кто сейчас травмирован. Ну и понятно, что в Дании нужно будет побеждать.

- По всем отсутствующим уже была информация, а что с Савиновым?

– Савинов все время лечится. Уже полтора месяца мы никак не можем его вылечить. Он катается с нами, но у него где-то в паху что-то такое, что до сих пор не можем понять. Вроде уже получше катается, но не знаем... Ждем и надеемся, что он поправится, потому что нам не хватает игроков, – сказал Пушков.