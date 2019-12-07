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UFC on ESPN 7: Розенструйк нокаутировал Оверима и другие бои в Вашингтоне
08.12.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на арене Capital One Arena проходит турнир UFC on ESPN 7.
В главном поединке
Другие бои:
Марина Родригес (12-1-0) и Синтия Калвильо завершили поединок вничью (8-1-1).
Стефан Штруве (29-12) проиграл Бэну Ротвеллу (37-12) техническим нокаутом во втором раунде.
Яна Куницкая (12-5) проиграла Эспен Лэдд (9-1) техническим нокаутом в третьем раунде.
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В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на арене Capital One Arena проходит турнир UFC on ESPN 7.
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