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UFC on ESPN 7: Розенструйк нокаутировал Оверима и другие бои в Вашингтоне

08.12.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на арене Capital One Arena проходит турнир UFC on ESPN 7.

В главном поединке Алистер Оверим (45-18) проиграл Жаирзиньо Розенструйку (10-0) нокаутом в 5-м раунде. 

Другие бои:

Марина Родригес (12-1-0) и Синтия Калвильо завершили поединок вничью (8-1-1). 

Стефан Штруве (29-12) проиграл Бэну Ротвеллу (37-12) техническим нокаутом во втором раунде.

Яна Куницкая (12-5) проиграла Эспен Лэдд (9-1) техническим нокаутом в третьем раунде.

 

 
 
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В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на арене Capital One Arena проходит турнир UFC on ESPN 7.
 
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