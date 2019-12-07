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Павел Седько: «Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» были против появления «Руха» в высшей лиге»

08.12.2019 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Руха» Павел Седько рассказал о поединке с «Дняпро, где команда в послематчевых пенальти оказалась сильнее и вышла в высшую лигу.

– Первые ощущения после выхода в высшую лигу?

– Положительные эмоции просто переполняют! Для футболиста эмоции от таких побед – это одни из самых приятных ощущений, что могут быть.

– Что скажешь о том, что теперь в высшей лиге будет два брестских клуба?

– Думаю, что это очень хорошо для футбольной жизни города. В следующем сезоне страна получит минимум два Брестских дерби. Это здорово!

Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» была против появления «Руха» в высшей лиге. Лично мне кажется, что две команды от Бреста в высшей лиге – это новая история!

– Было заметно, что многие игроки нашей команды очень сильно скользили по полю. Как качество газона повлияло на весь ход поединка?

– Поле сегодня больше подходило на трассу для лыжных гонок. Не знаю, как мои одноклубники, но я провел весь поединок словно на лыжах. Мне очень тяжело было играть из-за этого. Соперники тоже местами скользили. Качество газона плохо повлияло на качество игры обеих команд. Но не будем заострять на этом внимание. Мы победили и это главное.

– Все 3 мяча в переходных матчах забил Владислав Морозов. Как можешь оценишь игру нападающего?

– Чистый нападающий, что тут сказать. Возможно, его голы можно назвать курьезными и местами корявыми, но кого это волнует? В этих матчах он оказывался в нужное время в нужном месте. Выходил на замену и делал результат. Что еще нужно для нападающего? Влад большой молодец!

– Была ли команда готова к серии пенальти?

– Нет. Серию пенальти мы не отрабатывали. Парни, которые пробивали первыми, сами вызывались пробивать пенальти. Кто-то психологически был готов пробивать, кто-то нет. Я уже был заменен и подбадривал пацанов, как только мог. Огромнейшую роль в победе сыграл Рома Степанов. Очень здорово нас выручал в двух матчах.

– Жалеешь, что не мог помочь команде на серии пенальти?

– Нет, не жалею. Команда победила, значит все было сделано правильно.

– Что можешь сказать о сегодняшнем сопернике? Команда хорошо смотрелась в двух поединках.

– Мы изучали «Дняпро» и прекрасно понимали, что соперник высокого уровня. Очень здорово смотрелись с минским «Динамо» и БАТЭ, обыграли «Шахтер». Могилевчане навязывали борьбу командам из пятерки, а это о многом говорит. Надо отдать им должное. Хорошо, что сегодня удача была на нашей стороне, – сказал Седько.

Илья Колпачук: «Мы играем в Бресте, а они кричат: «У нас одна команда – «Динамо». Не понимаю этого»

«Рух» ворвался в высшую лигу – все решила сумасшедшая серия пенальти с «Дняпром»

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Руха» Павел Седько рассказал о поединке с «Дняпро, где команда в послематчевых пенальти оказалась сильнее и вышла в высшую лигу.
 
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