|
Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем на ЧЕ-2019 на «короткой воде»
08.12.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на чемпионате Европы на «короткой воде» в дисциплине 100 м баттерфляем с юниорским рекордом Европы.
Чемпионат Европы
100 м баттерфляем
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 56,21
2. Елена Ди Лидо (Италия) – 56,37.
3. Анна Нтунтунаки (Греция) – 56,44
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на чемпионате Европы на «короткой воде» в дисциплине 100 м баттерфляем с юниорским рекордом Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)