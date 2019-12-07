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Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем на ЧЕ-2019 на «короткой воде»

08.12.2019 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на чемпионате Европы на «короткой воде» в дисциплине 100 м баттерфляем  с юниорским рекордом Европы.

Чемпионат Европы

100 м баттерфляем

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 56,21

2. Елена Ди Лидо (Италия) – 56,37.

3. Анна Нтунтунаки (Греция) – 56,44

 
 
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16-летняя белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото на чемпионате Европы на «короткой воде» в дисциплине 100 м баттерфляем с юниорским рекордом Европы.
 
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