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Личка покидает пост главного тренера брестского «Динамо»

09.12.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководством брестского «Динамо» принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой на следующий сезон.

Марцел Личка был назначен главным тренером «Динамо-Брест» в конце 2018 года.

Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Руководством брестского «Динамо» принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой на следующий сезон.
 
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