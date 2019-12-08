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Личка покидает пост главного тренера брестского «Динамо»
09.12.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководством брестского «Динамо» принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой на следующий сезон.
Марцел Личка был назначен главным тренером «Динамо-Брест» в конце 2018 года.
Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
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Руководством брестского «Динамо» принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой на следующий сезон.
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