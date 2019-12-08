Личка покидает пост главного тренера брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Руководством брестского «Динамо» принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой на следующий сезон.

Марцел Личка был назначен главным тренером «Динамо-Брест» в конце 2018 года.

Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.