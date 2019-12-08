Белорусские бегуны взяли серебро на ЧЕ в Португалии

Источник материала: Единство

«Прекрасная традиция зарождается у белорусских бегунов! 8 декабря на чемпионате Европы по кроссу наша эстафетная команда 4х1.5 км, в составе которой дистанцию преодолевали Екатерина Корнеенко, Артем Калачев, Ольга Немогай и Сергей Платонов, завоевала серебряные медали! Прекрасный уверенный бег продемонстрировали кроссмены в борьбе за награды и заслуженно поднимутся на вторую ступень пьедестала почета!» — написала в сообщении болельщикам пресс-служба федерации.

«Забойщицей» эстафеты стала Екатерина Корнеенко, которая держалась на второй позиции на протяжении всего этапа. Свою дистанцию в 1.625 км она преодолела за 5:00.

Вторым на дистанцию отправился Артем Калачев. Спортсмен бежал 1.5 км, показав результат 4:00, и отправил на третий этап Ольгу Немогай. Она преодолела полуторакилометровый круг за 4:38, продержавшись весь свой этап на второй позиции.

Сергей Платонов преодолел 1.6 км за 4:33 и пересек финишную черту вторым!

Белорусская сборная показала результат 18:01. Победителями соревнований стали представители Великобритании — 17:55, бронзовые награды завоевали французы — 18:05.

Как дополняет БЕЛТА, на чемпионате Европы в Лиссабоне разыгрывались 13 комплектов наград: по шесть в индивидуальном и командном зачетах, а также в смешанной эстафете. Соревнования проводились среди взрослых спортсменов, молодежи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет). В них участвовали около 600 бегунов из 40 стран Европы.

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