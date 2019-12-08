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Михаил Захаров: «Фальковский сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился»
09.12.2019 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
«Могу переписку с Фальковским показать. Я ему сказал: «Где ты играешь, я тебя потерял». Он сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился. Это не тот уровень, не та статистика. В ECHL никто не учит хоккеистов, там выживает сильнейший. Никаких разборок, видеопросмотров, ничего», – сказал Захаров.
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