Михаил Захаров: «Фальковский сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о выступающем в ECHL Степане Фальковском.

«Могу переписку с Фальковским показать. Я ему сказал: «Где ты играешь, я тебя потерял». Он сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился. Это не тот уровень, не та статистика. В ECHL никто не учит хоккеистов, там выживает сильнейший. Никаких разборок, видеопросмотров, ничего», – сказал Захаров.

В 16 матчах за свой «Аллен» Фальковский набрал 9 (3+6) очков.