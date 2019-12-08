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Михаил Захаров: «Фальковский сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился»

09.12.2019 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о выступающем в ECHL Степане Фальковском.

«Могу переписку с Фальковским показать. Я ему сказал: «Где ты играешь, я тебя потерял». Он сказал, что где-то играет. На заправке ты играешь, говорю. Он согласился. Это не тот уровень, не та статистика. В ECHL никто не учит хоккеистов, там выживает сильнейший. Никаких разборок, видеопросмотров, ничего», – сказал Захаров.

В 16 матчах за свой «Аллен» Фальковский набрал 9 (3+6) очков.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о выступающем в ECHL Степане Фальковском.
 
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