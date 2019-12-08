Майоровский о договорняках: «В 2020 году будем наказывать клубы за год 2017?! Почему бы тогда не лишить, к примеру, брестское «Динамо» за 2015 очков так шести?»

Источник материала: Tribuna.com

Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился мнением о договорных матчах.

«25 рапортов о возможных договорняках в чемпионата Литвы в течение, внимание, 2019 года. и уже приняты меры и озвучены наказания! Два клуба исключены из высшего дивизиона.

Эй! Ау! наши правоохранители и функционеры! Судя по слухам и публикациям, у нас расследуют матчи, в том числе, 2017 года. Вы это серьезно?! В 2020 году будем наказывать клубы за год 2017?! Или не будем, подождем еще? Как вы собираетесь бороться с договорняками, если у вас по три года дела плесенью зарастают? Кого наказывать будете и когда? «Нафтан» за 2017 год? «Лиду» за 2018? А почему бы тогда не копнуть глубже? Не вспомнить матч «Динамо» Брест – «Гомель» в 2015 и 0 – 4 со всеми вытекающими? И к примеру, не поступить по всей строгости и не лишить «Динамо», опять же, к примеру, очков так шести..

Я не к тому, что наказывать не нужно, но как ложка хороша к обеду, так и порка необходима по горячей жопе.. Курам на смех такая борьба с коррупцией», – написал Майоровский в своем Facebook.