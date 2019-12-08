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Николай Ходасевич: «Тот вектор, который собирается выбрать БАТЭ, выбрав Альшевского, мне кажется, пессимистичным»

09.12.2019 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможном назначении Кирилла Альшевского на пост главного тренера БАТЭ.

«Мне кажется, что уход Алексея Баги завязан не на результате этого года. Его уход связан с чем-то, что происходит в клубе. И об этом, если уйдет Бага, то расскажет. Или мы когда-нибудь узнаем. Условно говоря, про Дулуба в БАТЭ мы узнали. Я не думаю ,что эта та же ситуация, что с Дулубом, здесь что-то другое.

Я думаю, что тот вектор, который собирается выбрать БАТЭ на ближайший год, выбрав Альшевского, с некоторым омоложением и перезагрузкой, мне кажется, пессимистичным. Они готовились к этому, подтягивали дубль, но это не возвращение на вершину, это некоторая попытка за счет внутренних резервов выбраться. БАТЭ так никогда не работал.

У нас никто так чемпионом не становился, потому что все брали классом и опытом», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможном назначении Кирилла Альшевского на пост главного тренера БАТЭ.
 
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