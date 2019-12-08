ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Защита – проблемная линия сборной? Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское «Динамо»

09.12.2019 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о предстоящем сборе.

- Помощником выбран Михаил Кравец, чем этот специалист может быть полезен национальной команде? Есть ли новости по другим потенциальным помощникам?

– Во-первых, это тренер с высокой квалификацией. Если вы посмотрите его послужной список, у нас в сборной, наверное, никогда не было таких тренеров, которые на протяжении долгого времени работали в КХЛ. Во-вторых, как игрок Кравец играл в НХЛ, у него там тоже приличный послужной список. В-третьих, игрокам приятно сотрудничать с тренером не из казахского или польского чемпионата, а из именно из КХЛ, потому мы такой акцент сделали. Второй тренер тоже будет из КХЛ, тоже с именем.

- Расскажете, кто это?

– Будут сборы – будет пища.

- Функции как-то распределены, кто за что отвечает?

– Распределены, но у нас ведь нет еще одного тренера, потому будем ждать, потом разговаривать, время еще есть. В марте будем определяться. У нас проблема – тренер по защитникам, Миша (Кравец) все-таки больше отвечает за нападающих, вбрасывания, большинство-меньшинство. За вратарей свой тренер отвечает. А вот с защитой пока проблема, над этим работаем.

- То есть защита – проблемная линия?

– Нет, просто нам нужен специалист квалифицированный, работающий с обороной. Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское «Динамо».

- У вас есть объяснение, почему так?

– Это вопрос к Дмитрию Юрьевичу, – сказал Захаров.

Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «На продление контракта Гуренко не наработал. Он достаточно предсказуемый тренер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика