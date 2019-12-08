|
Михаил Захаров: «Защита – проблемная линия сборной? Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское «Динамо»
09.12.2019 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о предстоящем сборе.
- Помощником выбран Михаил Кравец, чем этот специалист может быть полезен национальной команде? Есть ли новости по другим потенциальным помощникам?
– Во-первых, это тренер с высокой квалификацией. Если вы посмотрите его послужной список, у нас в сборной, наверное, никогда не было таких тренеров, которые на протяжении долгого времени работали в КХЛ. Во-вторых, как игрок Кравец играл в
- Расскажете, кто это?
– Будут сборы – будет пища.
- Функции как-то распределены, кто за что отвечает?
– Распределены, но у нас ведь нет еще одного тренера, потому будем ждать, потом разговаривать, время еще есть. В марте будем определяться. У нас проблема – тренер по защитникам, Миша (Кравец) все-таки больше отвечает за нападающих, вбрасывания, большинство-меньшинство. За вратарей свой тренер отвечает. А вот с защитой пока проблема, над этим работаем.
- То есть защита – проблемная линия?
– Нет, просто нам нужен специалист квалифицированный, работающий с обороной. Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское
- У вас есть объяснение, почему так?
– Это вопрос к Дмитрию Юрьевичу, – сказал Захаров.
Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)