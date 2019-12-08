Михаил Захаров: «Защита – проблемная линия сборной? Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о предстоящем сборе.

- Помощником выбран Михаил Кравец, чем этот специалист может быть полезен национальной команде? Есть ли новости по другим потенциальным помощникам?

– Во-первых, это тренер с высокой квалификацией. Если вы посмотрите его послужной список, у нас в сборной, наверное, никогда не было таких тренеров, которые на протяжении долгого времени работали в КХЛ. Во-вторых, как игрок Кравец играл в , у него там тоже приличный послужной список. В-третьих, игрокам приятно сотрудничать с тренером не из казахского или польского чемпионата, а из именно из , потому мы такой акцент сделали. Второй тренер тоже будет из КХЛ, тоже с именем.

- Расскажете, кто это?

– Будут сборы – будет пища.

- Функции как-то распределены, кто за что отвечает?

– Распределены, но у нас ведь нет еще одного тренера, потому будем ждать, потом разговаривать, время еще есть. В марте будем определяться. У нас проблема – тренер по защитникам, Миша (Кравец) все-таки больше отвечает за нападающих, вбрасывания, большинство-меньшинство. За вратарей свой тренер отвечает. А вот с защитой пока проблема, над этим работаем.

- То есть защита – проблемная линия?

– Нет, просто нам нужен специалист квалифицированный, работающий с обороной. Проблемы же у нас везде, особенно если посмотреть на таблицу КХЛ и где находится там минское .

- У вас есть объяснение, почему так?

– Это вопрос к Дмитрию Юрьевичу, – сказал Захаров.