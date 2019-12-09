Леонид Кучук может возглавить китайский «Бейцзин Гоань»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Леонид Кучук ближайшей зимой может получить работу в Китае.

Интерес к 60-летнему специалисту проявляет клуб «Бейцзин Гоань». В случае успешного исхода переговоров, тренер приступит к работе в январе.

Клуб из Пекина за три тура до конца чемпионата идет на втором месте в чемпионате Китая, отставая от лидирующего «Гуанчжоу» на два очка. В этом сезоне команду тренирует француз Бруно Женезьо.

Ранее сообщалось о том, что Кучук расстался с винницким «Рухом».