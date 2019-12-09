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Леонид Кучук может возглавить китайский «Бейцзин Гоань»

10.12.2019 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Леонид Кучук ближайшей зимой может получить работу в Китае.

Интерес к 60-летнему специалисту проявляет клуб «Бейцзин Гоань». В случае успешного исхода переговоров, тренер приступит к работе в январе.

Клуб из Пекина за три тура до конца чемпионата идет на втором месте в чемпионате Китая, отставая от лидирующего «Гуанчжоу» на два очка. В этом сезоне команду тренирует француз Бруно Женезьо.

Ранее сообщалось о том, что Кучук расстался с винницким «Рухом».

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Белорусский тренер Леонид Кучук ближайшей зимой может получить работу в Китае.
 
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