Обранович продлил контракт с БГК. Клуб выпустил ироничный ролик, где гандболист случайно подписал соглашение, раздавая автографы

Источник материала: Tribuna.com

Хорватский разыгрывающий Сандро Обранович заключил с нашим клубом новое годичное соглашение, которое начнет действовать по окончании сезона-2019/2020.

Сандро перешел в БГК в июле 2018-го из французского «Шамбери». В первый же год он стал одним из лидеров команды, играя как в атаке, так и в обороне. В сезоне-2018/2019 уроженец Карловаца выходил на площадку в 51 матче и забросил 110 мячей.

В августе на Кубке Белгазпромбанка Обранович получил травму и пропустил начало нынешнего чемпионата, однако после возвращения уже отметился 16 голами в 11 поединках.

Отметим, что клуб выпустил ироничный ролик, где гандболист случайно подписал соглашение, раздавая автографы. Мальчик, добывший подпись, получил шоколадку от спортивного директора клуба Павла Башкина.