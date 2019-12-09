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Андрей Сидоренко: «Не знаю, что с Готовцом происходит. При мне он так много не ошибался»

10.12.2019 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко оценил игру команды в обороне.

- Можете объяснить, откуда у «Динамо» столько проблем в обороне?

– На мой взгляд, там нет первой пары, также травмы игроков, но от них никто не застрахован. Вопрос в другом: почему травмы? Там Граньяни очень много времени получал в играх и, наверное, травма накопилась. Предсезонку не проходил и только к играм готовился, мне так показалось. Потом линия обороны сменилась, пришли Крыскин и Достанко. Среди молодых Денисов у нас играл, парень очень перспективный, но рановато ему.

Дерябин получил травму, крепкий парень. Проблемы в позиционной обороне, теряют игроков. Проблема в неопытности тех, кто пришли – Крыскин и Достанко выступали только во внутреннем чемпионате, но в то же время вызывались в сборную команду. Надо уметь всей пятёркой обороняться, не только защитникам, но и нападающим.

- Вы понимаете, что вообще происходит с Кириллом Готовцом? У него очень много ошибок.

– Не знаю, что с Готовцом происходит. Это вопросы к тренерам, почему он ошибается, они должны с ним переговорить и объяснить, чего от него хотят и требуют. При мне он так много не ошибался. Он хорошо катается, достаточно подвижный игрок, – сказал Сидоренко.

«Ничего против Вудкрофта не имею, но человека взяли, чтобы показать результат». Сидоренко – о проблемах «Динамо»

 
 
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко оценил игру команды в обороне.
 
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