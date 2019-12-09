|
Молош и Тарасенко покинут БАТЭ («Прессбол»)
10.12.2019 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко покинут
В сезоне-2019 они входили в штаб ассистентов
Ранее сообщалось, что новым главным тренером борисовского клуба
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям «Прессбола», тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко покинут БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)