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Молош и Тарасенко покинут БАТЭ («Прессбол»)

10.12.2019 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко покинут БАТЭ.

В сезоне-2019 они входили в штаб ассистентов Алексея Баги.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером борисовского клуба станет Кирилл Альшевский, приведший к золоту дублирующий состав БАТЭ.

 
 
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По сведениям «Прессбола», тренеры Дмитрий Молош и Валерий Тарасенко покинут БАТЭ.
 
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