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Минюст США: Путин в беседе с Медведевым признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА для проведения ЧМ-2018
10.12.2019 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.
В выдержке из 430-страничного отчета, приведенной Sky Sports, утверждается следующее:
«В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром
Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение
В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевших информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА.
Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июня 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года», – говорится в отчете.
В 2011 году пост президента ФИФА занимал
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