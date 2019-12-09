В Борисове прошла открытая республиканская спартакиада по настольному теннису

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На открытии соревнований с приветственной речью к участникам обратились директор спортивного клуба ФПБ Валентин Боровок, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Александр Жежа, директор Борисовского спортивно-стрелкового комплекса Федерации профсоюзов Беларуси Людмила Опанасенко, а также директор СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ» Владимир Тайников.

В соревнованиях приняли участие 29 спортсменов в составе 7 команд юношей и 7 команд девушек.

В общекомандном первенстве первое место заняла команда СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ», второе место – ГУ «ДЮСШ №2 Борисовского района», третье – Борисовская ДЮСШ профсоюзов «Дружба».

В командных соревнованиях у юношей на первом месте оказалась команда Борисовского ДЮСШ профсоюзов «Дружба», у девушек победила команда СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ».

В одиночном разряде у юношей первым стал Артем Стрельченок (Борисовская ДЮСШ профсоюзов «Дружба»), второе место у Дмитрия Киселева, а третье – у Арсения Ксендзова (оба – СДЮШОР ППО ПО «МТЗ»).

В одиночном разряде у девушек первое место заняла Полина Оксюченко, второе – Мария Тараткевич (обе – СДЮШОР ППО ПО «МТЗ»), третье – Нина Малиновская (ГУ «МОК ДЮСШ «Олимпик-2011»).

В парном разряде у юношей первыми стали Артем Стрельченок и Иван Хрулев (оба – Борисовская ДЮСШ профсоюзов «Дружба»).

В парном разряде у девушек победу одержала команда в составе Полины Оксюченко и Марии Тараткевич (обе – СДЮШОР ППО ПО «МТЗ»).

В смешанном разряде на первом месте оказалась команда в составе Марии Тараткевич и Арсения Ксендзова (оба – СДЮШОР ППО ПО «МТЗ»).

Победителям и призерам соревнований были вручены медали, дипломы, а победителям – еще и денежные призы.

И.В.Шаблинский, директор Борисовской ДЮСШ профсоюзов «Дружба»