Евгений Хачериди: «Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинет брестское «Динамо».

Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс

- Можете как-то прокомментировать информацию о возможном расторжении контракта с «Динамо-Брест»?

– Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба.

- То есть для вас это новость?

– Говорю же, что не знаю. Я не в курсе.

- Никто из клуба, значит, с вами не связывался?

– Да. – сказал Хачериди.