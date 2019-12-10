|
Евгений Хачериди: «Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства брестского «Динамо»
11.12.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он
Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс
- Можете как-то прокомментировать информацию о возможном расторжении контракта с «Динамо-Брест»?
– Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба.
- То есть для вас это новость?
– Говорю же, что не знаю. Я не в курсе.
- Никто из клуба, значит, с вами не связывался?
– Да. – сказал Хачериди.
Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)