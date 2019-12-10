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Евгений Хачериди: «Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства брестского «Динамо»

11.12.2019 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинет брестское «Динамо».

Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс

- Можете как-то прокомментировать информацию о возможном расторжении контракта с «Динамо-Брест»?

– Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба.

- То есть для вас это новость?

– Говорю же, что не знаю. Я не в курсе.

- Никто из клуба, значит, с вами не связывался?

– Да. – сказал Хачериди.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Защитник Евгений Хачериди прокомментировал информацию о том, что он покинет брестское «Динамо».
 
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