ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В брестском «Динамо» не стали комментировать информацию о том, что клуб расторгнет контракт с Хачериди

11.12.2019 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В брестском «Динамо» не комментируют новость о том, что клуб расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди. Об этом корреспонденту Tribuna.com сообщила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Напомним, 32-летний игрок обороны заключил контракт с «Динамо» 23 октября. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В брестском «Динамо» не комментируют новость о том, что клуб расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди. Об этом корреспонденту Tribuna.com...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгений Хачериди: «Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • белые кожаные куртки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика