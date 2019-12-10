В брестском «Динамо» не стали комментировать информацию о том, что клуб расторгнет контракт с Хачериди

Источник материала: Tribuna.com

В брестском «Динамо» не комментируют новость о том, что клуб расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди. Об этом корреспонденту .com сообщила пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Напомним, 32-летний игрок обороны заключил контракт с «Динамо» 23 октября. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.