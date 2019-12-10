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В брестском «Динамо» не стали комментировать информацию о том, что клуб расторгнет контракт с Хачериди
11.12.2019 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В брестском «Динамо» не комментируют новость о том, что клуб
Напомним, 32-летний игрок обороны заключил контракт с «Динамо» 23 октября. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января.
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