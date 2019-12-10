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Азаренко не заявилась на Australian Open

11.12.2019 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open. Ранее двукратная чемпионка австралийского «Шлема» не заявилась ни на один турнир первых двух недель сезона.

Последней по рейтингу прошла сотая ракетка мира Камила Джорджи. Коко Вандевей, использующая защищенный рейтинг, первая в списке запасных. 

Таким образом, в основной сетке Australian Open 2020 сейчас находятся две белоруски: Арина Соболенко и Александра Саснович.

Тренды 2010-х: Медведев – новый тип теннисиста, Федерер не дал убить игру у сетки, женщины стали разнообразнее

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open.
 
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