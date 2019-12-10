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Азаренко не заявилась на Australian Open
11.12.2019 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open. Ранее двукратная чемпионка австралийского «Шлема» не заявилась ни на один турнир первых двух недель сезона.
Последней по рейтингу прошла сотая ракетка мира Камила Джорджи. Коко Вандевей, использующая защищенный рейтинг, первая в списке запасных.
Таким образом, в основной сетке Australian Open 2020 сейчас находятся две белоруски: Арина Соболенко и Александра Саснович.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не заявилась на Australian Open.
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