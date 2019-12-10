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Комитет спортсменов WADA обсудит подачу апелляции в CAS, чтобы российские спортсмены не могли выступать в нейтральном статусе
11.12.2019 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в
Причиной возможного обращения в Спортивный арбитражный суд стали опасения, что российская сторона выиграет апелляцию по поводу решения Исполкома WADA. Ранее Исполком отстранил Россию от крупных международных стартов на 4 года. Российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.
Комитет спортсменов WADA рассмотрит возможность подать апелляцию, чтобы российские спортсмены не смогли выступать даже под нейтральным флагом.
«Мы обсудим возможность подачи иска, чтобы ужесточить санкции.
Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция.
На первый взгляд, WADA приняло сильное решение, но русские спортсмены все еще могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах, футбольных первенствах, просто не под российским флагом.
Кажется, что это наказание не достаточно сильное в сравнении с преступлением», – сказала глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.
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Комитет спортсменов WADA обсудит подачу апелляции в CAS, чтобы российские спортсмены не могли выступать в нейтральном статусе
Сегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в CAS и ужесточения санкций против России.
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