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Комитет спортсменов WADA обсудит подачу апелляции в CAS, чтобы российские спортсмены не могли выступать в нейтральном статусе

11.12.2019 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в CAS и ужесточения санкций против России.

Причиной возможного обращения в Спортивный арбитражный суд стали опасения, что российская сторона выиграет апелляцию по поводу решения Исполкома WADA. Ранее Исполком отстранил Россию от крупных международных стартов на 4 года. Российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Комитет спортсменов WADA рассмотрит возможность подать апелляцию, чтобы российские спортсмены не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

«Мы обсудим возможность подачи иска, чтобы ужесточить санкции.

Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция.

На первый взгляд, WADA приняло сильное решение, но русские спортсмены все еще могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах, футбольных первенствах, просто не под российским флагом.

Кажется, что это наказание не достаточно сильное в сравнении с преступлением», – сказала глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.

В России придумали, как обойти возможные санкции WADA: поехать на Олимпиаду от Беларуси. А что об этом думают белорусские тренеры?

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от WADA

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

 
 
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Сегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в CAS и ужесточения санкций против России.
 
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