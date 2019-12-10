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Артем Милевский: «Хотел бы вернуться в киевское Динамо в качестве тренера»
11.12.2019 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Динамо» Брест
«У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское Динамо в качестве тренера. Либо не только как тренер, но и на другую должность», — сказал Милевский.
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