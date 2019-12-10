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Артем Милевский: «Хотел бы вернуться в киевское Динамо в качестве тренера»

11.12.2019 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал о планах на будущее. 

«У меня пока не было мыслей о тренерской деятельности. Но хотелось бы когда-то вернуться в киевское Динамо в качестве тренера. Либо не только как тренер, но и на другую должность», — сказал Милевский.

Форвард в минувшем сезоне провел в составе брестского клуба 27 матчей, забив 4 гола. 

Мартынович делит 506-е место в Европе по оценкам InStat, Стасевич – 860-е, Милевский – 4889-е

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Теги: Брест
 
 
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Нападающий «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал о планах на будущее.
 
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