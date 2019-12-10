Александр Панков: «У Хачериди 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал информацию о том, что украинский защитник может покинуть брестское «Динамо».

– У меня информации никакой нет. У игрока 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости. В январе команда выходит из отпуска, собирается готовиться к сезону. Будет это делать и Евгений. Все просто, все спокойно.

– Для вас эта новость стала неожиданностью?

– Скажу откровенно, меня уже ничего не может удивить. У меня опыт работы менеджером 12 лет. Утром прочитал новость – и все. Знаю, что у игрока есть контракт, есть место работы. Все хорошо, все прекрасно, – сказал Панков.

«Пока в Бресте один мой футболист. С 1 января будет два». Агент Хачериди – о том, уйдет ли украинец из «Динамо»

В брестском «Динамо» не стали комментировать информацию о том, что клуб расторгнет контракт с Хачериди