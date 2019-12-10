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Александр Панков: «У Хачериди 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости»
11.12.2019 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал информацию о том, что украинский защитник может
– У меня информации никакой нет. У игрока 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости. В январе команда выходит из отпуска, собирается готовиться к сезону. Будет это делать и Евгений. Все просто, все спокойно.
– Для вас эта новость стала неожиданностью?
– Скажу откровенно, меня уже ничего не может удивить. У меня опыт работы менеджером 12 лет. Утром прочитал новость – и все. Знаю, что у игрока есть контракт, есть место работы. Все хорошо, все прекрасно, – сказал Панков.
«Пока в Бресте один мой футболист. С 1 января будет два». Агент Хачериди – о том, уйдет ли украинец из «Динамо»
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Александр Панков: «У Хачериди 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости»
Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал информацию о том, что украинский защитник может покинуть брестское «Динамо».
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