ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Панков: «У Хачериди 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости»

11.12.2019 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал информацию о том, что украинский защитник может покинуть брестское «Динамо».

– У меня информации никакой нет. У игрока 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости. В январе команда выходит из отпуска, собирается готовиться к сезону. Будет это делать и Евгений. Все просто, все спокойно.

– Для вас эта новость стала неожиданностью?

– Скажу откровенно, меня уже ничего не может удивить. У меня опыт работы менеджером 12 лет. Утром прочитал новость – и все. Знаю, что у игрока есть контракт, есть место работы. Все хорошо, все прекрасно, – сказал Панков.

«Пока в Бресте один мой футболист. С 1 января будет два». Агент Хачериди – о том, уйдет ли украинец из «Динамо»

В брестском «Динамо» не стали комментировать информацию о том, что клуб расторгнет контракт с Хачериди

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Евгения Хачериди Александр Панков прокомментировал информацию о том, что украинский защитник может покинуть брестское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. «Ювентус» против «Байера», «Бавария» играет с «Тоттенхэмом», «Реал» в гостях у «Брюгге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • river woods тульская область вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика