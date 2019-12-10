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FIFA в лице президента Инфантино поздравила брестское «Динамо» с чемпионством

11.12.2019 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация футбола (FIFA) в лице президента Джанни Инфантино поздравила «Динамо-Брест» с чемпионством.

«Господину Владимиру Базанову

Цюрих, 6 декабря 2019 года.

Поздравления ФК «Динамо-Брест»

Дорогой Президент,

Я был счастлив услышать о том, что ФК «Динамо-Брест» завоевал титул чемпионов Беларуси в 2019 году. С большим удовольствием я поздравляю этот клуб с первым в их истории чемпионством!

Вне всяких сомнений, этот успех является результатом качественной и тяжелой работы, и все сотрудники клуба могут гордиться этим великим достижением. Я буду очень благодарен, если Вы передадите мои поздравления игрокам, главному тренеру, администрации и всему техническому и медицинскому штабу, а также фанатам клуба. Желаю всем им продолжать работать с такой же отдачей и мотивацией!

От имени международного футбольного сообщества, я, пользуясь случаем, благодарю ФК «Динамо-Брест» и вашу федерацию за продвижение благородной миссии футбола и популяризацию этой прекрасной игры, объединяющей нас всех», – говорится в письме.

 
Теги: Брест
 
 
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Международная федерация футбола (FIFA) в лице президента Джанни Инфантино поздравила «Динамо-Брест» с чемпионством.
 
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