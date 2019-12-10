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Вячеслав Глеб: «У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно»

11.12.2019 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением об уровне своего брата Александра.

- Кто для вас был лучшим футболистом Беларуси-2019?

– Александр Глеб.

- В недавнем интервью вы сказали, что брат на сто процентов будет сильнее любого игрока сборной Беларуси…

– А вы просто посмотрите матчи — что человек творит, когда к нему попадает мяч.

- Переживаете, что Александра уже не берут в сборную?

– Здесь надо переживать за сборную. А за Сашу — нет. И он сам не расстраивается. Вопрос такой… глубокий. Человек многого добился, и как к нему относится та же федерация... У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно, – цитирует Глеба-младшего «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу «Париматча».

 
 
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Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением об уровне своего брата Александра.
 
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