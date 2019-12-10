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Вячеслав Глеб: «У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно»
11.12.2019 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением об уровне своего брата Александра.
- Кто для вас был лучшим футболистом Беларуси-2019?
– Александр Глеб.
- В недавнем интервью вы сказали, что брат на сто процентов будет сильнее любого игрока сборной Беларуси…
– А вы просто посмотрите матчи — что человек творит, когда к нему попадает мяч.
- Переживаете, что Александра уже не берут в сборную?
– Здесь надо переживать за сборную. А за Сашу — нет. И он сам не расстраивается. Вопрос такой… глубокий. Человек многого добился, и как к нему относится та же федерация... У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно, – цитирует Глеба-младшего
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Вячеслав Глеб: «У нас что, блин, часто рождаются игроки уровня моего брата? Надо относиться к ним более бережно»
Форвард дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб поделился мнением об уровне своего брата Александра.
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