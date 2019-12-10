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Вячеслав Глеб: «Мечтаю, чтобы сборная вышла на Евро. Но, думаю, не пробьется. Даже Грузия смотрится гораздо круче, чем мы»

11.12.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб не верит, что национальная команда способна выйти на Евро.

- Верите, что сборная Беларуси поедет на чемпионат Европы?

– Хочу ли я этого? Да, мечтаю. Но пробьется ли туда команда, даже имея такой уникальный шанс? Думаю, нет. Даже Грузия смотрится гораздо круче, чем мы. Я уже не говорю о гипотетическом Косово, где реально классная команда. Только если удача окажется на нашей стороне — тогда, может, какой-то шанс будет, – цитирует Глеба «Прессбол» со ссылкой на «Париматч».

 
 
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Экс-нападающий сборной Беларуси Вячеслав Глеб не верит, что национальная команда способна выйти на Евро.
 
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