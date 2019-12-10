Брестское «Динамо» оштрафовано на 7650 рублей

Источник материала: Tribuna.com

10 декабря в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

По итогам матча «Динамо» Брест — «Витебск» (24 ноября), брестский клуб оштрафован на 5100 рублей (100 базовых величин — штраф по ст. 79 ДК БФФ и 100 б.в. — штраф по ст. 79).

По итогам матча «Динамо» Минск — «Динамо» Брест (1 декабря), клуб из Бреста выплатит штраф в 2550 рублей (100 б.в. — по ст. 79).

Статья 79 — использование и бросание зрителями пиротехнических изделий;

Статья 90 — необеспечение общественного порядка и безопасности.