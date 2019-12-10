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Крэйг Вудкрофт: «Скауты из-за океана сильно интересовались Толопило. Никита впечатлил их своей игрой и антропометрическими данными»

11.12.2019 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт на семинаре в рамках программы ИИХФ «Партнерство ради прогресса» поделился мнением о молодых белорусских вратарях.

«Толопило и Осипову пока не хватает опыта. Трудно из молодежного хоккея или белорусской экстралиги сразу шагнуть в КХЛ – слишком велик контраст. Но мы с ними работаем. Думаю, то, что на тренировках они отражают броски таких мастеров, как Пулккинен или Костицын, помогает им расти.

Вчера на матче молодежного чемпионата мира Латвия – Беларусь я встретил много своих друзей из-за океана, которые работают скаутами. Мы обсуждали игру, отдельных игроков. И они сильно интересовались Никитой. Толопило впечатлил их своей игрой и антропометрическими данными. Я высказал свое мнение, что Никита очень одарен, но физически и технически ему нужно расти. Если он будет правильно развиваться, то может выйти на уровень КХЛ, национальной сборной и, кто знает, может быть даже НХЛ. Такой потенциал у него есть», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт на семинаре в рамках программы ИИХФ «Партнерство ради прогресса» поделился мнением о молодых белорусских...
 
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