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Инфантино о закрытой Суперлиге: «ФИФА не поддерживает ни один проект»
11.12.2019 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента
«ФИФА не поддерживает ни один проект [закрытой Суперлиги].
У нас открытая организация, и мы можем говорить со всеми и на все темы.
Когда у нас появится конкретное предложение, мы это сделаем», – высказался Инфантино о статье в The New York Times.
Идея Переса заключается в создании Суперлиги с двумя дивизионами по 20 клубов из топ-5 лиг Европы.
Сообщалось, что свою идею он уже изложил Инфантино и представителям некоторых европейских топ-клубов.
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Президент Джанни Инфантино отреагировал на предложение президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу.
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