Жилье для квадроберов, палки для сбития самокатчиков — как инициативные предприниматели зарабатывают на хайповых вещах

Источник материала: ProBusiness

Часто, если не всегда, бизнес — это изобретение чего-то нового, даже если саму идею предприниматель скопировал, то все процессы он изобретает заново. «Про бизнес» решил рассказатаь об уникальных и самых нестандартных бизнес-идеях, в существование которых сложно поверить.

«Когда обеспечил ребенка жильем, но есть нюанс»

Открываем список гениальных бизнес-идей с домика для квадроберов. Квадроберы наделали много шума, и пропустить это предприимчивые ребята не могли — поэтому начали продавать необычные дома.



Источник: Ozon.by

Стоимость такого домика составляет 1200 BYN, и судя по тому, что в наличии таких домиков уже не осталось, они явно пользуются популярностью. Интересно, что весь хайп вокруг квадроберов произошел совсем недавно, и, как будто, они заменили хоббихорсеров — о них мы расскажем ниже. Несмотря на всю безобидность детской игры, квадробинг официально запретили в России. Запретят ли домики для квадроберов неясно.

«Пиво с Хомяком, которое стоит столько же, сколько раздали «тапальщиками»

Hamster Kombat вряд ли обошел кого-то стороной — о «Хомяке» не слышал только ленивый. Почти 300 млн пользователей игры, сделали ее одной из самых популярных в мире, и, конечно же, обойти такую хайповую тему предпринимателям было никак нельзя.



Источник: cq.ru

За полгода существования игры ее создатели заработали миллионы долларов, а вот пользователи за ежедневный заход туда — всего лишь пару долларов, что всех сильно огорчило. Зато всю шумиху вокруг проекта решили монетизировать другие бизнесмены. Так, пивоварня Polnochnyj Project (Россия, Санкт-Петербург) начала продажу своей пивной линейки «Tap Tap Tap». Стоимость одной бутылки примерно 3,5 BYN — именно столько получили пользователи за полгода своей игры. Можно было бы сказать, что они «натапали» на банку пива, но большей части игроков пиво пить можно будет еще нескоро.

«Сколько стоит настроение четвероногого друга?»

Продолжает наш чарт бизнес-идей мороженное для собак. В Латвии выпустили мороженое для собак со специальным адаптированным составом и без сахара.



Источник: barfus.lv

Первый вкус «Druvas saldējums» — мороженое с тыквой. Пишут, что на вкус оно как льняной хлеб. Цена одной порции — € 2, настроение хвостатого друга — бесценно.

«Надоели самокатчики — выход есть»

На российских маркетплейсах начали продаваться «палки для сбития самокатчиков». Палка носит маркетинговое название Nunchaku. Товар представляет собой слегка изогнутый лакированный кусок толстой ветки. Утверждается, что при попадании цели «разлетаются как кегли» (мы насилие осуждаем, — прим. «Про бизнес»).



Источник: gazeta.ru

В описании указано, что палка является мультифункциональной, т.е. она годится не только для бросков в самокаты, но и «для битья крапивы». Товар находится в категории «Спорт и отдых» и относится к разделу «Оружие».

«Теперь кроксы можно еще и съесть»

Кроксы — это удобная резиновая обувь, которая полюбилась людям за свою простоту. Но японцы пошли дальше — они придумали съедобное печенье в виде кроксов. Стоимость десерта около 10 BYN — не такая уж и большая сумма, особенно для Японии.

Источник: threads.net

«Как порадовать четвероного друга, часть 2»

Dolce & Gabbana выпустил парфюм для собак за 400 BYN. Итальянский дом моды Dolce & Gabbana представил новинку — безалкогольный парфюм для собак. Аромат назвали в честь любимца Доменико Дольче — Fefe. Стеклянный флакон украшен покрытым 24-каратным золотом отпечатком лапы. Оценит ли ваша собака аромат — вопрос…



Источник: rbc.ru

Аммуниция для хоббихорсинга

На фоне предыдущих товаров, аммуниция для хоббихорсинга звучит как что-то понятное и почти родное. Если вы не знали — хоббихорсинг это официальный вид спорта со своими правилами и спортивными федерациями. Конь для такого вида спорта стоит около 80 BYN. Судя по количеству отзывов мы сильно недооцениваем популярность этого вида спорта.



Источник: wildberries.by

Хоббихорсинг более всего распространен в Финляндии — там насчитывается до 10 000 занимающихся им — преимущественно это девочки и девушки, в возрасте от 10 до 18 лет, хотя встречаются и женщины постарше.

Становится понятно, что деньги можно зарабатывать абсолютно на всем, главное — уловить тренд, ведь если есть спрос, значит, обязательно должно появится предложение. Поэтому не стоит бояться или слушать тех людей, которые не сильно верят в ваши идеи — нужно пробовать несмотря ни на что.