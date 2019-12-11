Украина – Беларусь. Матч был закончен на 43-й минуте из-за травмы украинского вратаря

Источник материала: Tribuna.com

В матче Туринра шести наций Беларусь встретилась с Украиной.

После двух периодов команда Михаила Захарова вела в счете 4:1. В начале третьего периода вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко получил травму и не смог продолжить матч.

Отметим, что встречу у украинцев в воротах начинал Олег Петров, он был заменен и на третий период вышел без амуниции и формы. Украинцам дали 10 минут на переодевание голкипера, но пока тот готовился, время вышло.

Было принято решение завершить встречу.