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Украина – Беларусь. Матч был закончен на 43-й минуте из-за травмы украинского вратаря
11.12.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче Туринра шести наций Беларусь встретилась с Украиной.
После двух периодов команда Михаила Захарова вела в счете 4:1. В начале третьего периода вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко получил травму и не смог продолжить матч.
Отметим, что встречу у украинцев в воротах начинал Олег Петров, он был заменен и на третий период вышел без амуниции и формы. Украинцам дали 10 минут на переодевание голкипера, но пока тот готовился, время вышло.
Было принято решение завершить встречу.
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В матче Туринра шести наций Беларусь встретилась с Украиной.
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