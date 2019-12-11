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Дулуб возглавит брестское «Динамо» («Прессбол»)
12.12.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо».
По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019.
Ожидается, что назначение состоится в ближайшее время.
Последним местом работы 54-летнего тренера был казахстанский «Атырау».
Ранее сообщалось, что Марцел Личка покинул брестскую команду. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.
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Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо».
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