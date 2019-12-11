Дулуб возглавит брестское «Динамо» («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский специалист Олег Дулуб станет новым главным тренером брестского «Динамо».

По сведениям «Прессбола», наставник близок к заключению соглашения с чемпионом Беларуси-2019.

Ожидается, что назначение состоится в ближайшее время.

Последним местом работы 54-летнего тренера был казахстанский «Атырау».

Ранее сообщалось, что Марцел Личка покинул брестскую команду. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.