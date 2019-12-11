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Во время матча «Динамо» – «Лугано» на стадионе в Киеве вывесили баннер «Жыве Беларусь!»

12.12.2019 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче групповой стадии Лиги Европы киевское «Динамо» играет с «Лугано» (1:2, первый тайм).

Отметим, что на трибуне за воротами болельщики развесили баннер с надписью «Жыве Беларусь!».

Tribuna.com ведет текстовую трансляцию встречи.

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В матче групповой стадии Лиги Европы киевское «Динамо» играет с «Лугано» (1:2, первый тайм).
 
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