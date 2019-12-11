|
Во время матча «Динамо» – «Лугано» на стадионе в Киеве вывесили баннер «Жыве Беларусь!»
12.12.2019 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче групповой стадии Лиги Европы киевское «Динамо» играет с «Лугано» (1:2, первый тайм).
Отметим, что на трибуне за воротами болельщики развесили баннер с надписью «Жыве Беларусь!».
Tribuna.com ведет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче групповой стадии Лиги Европы киевское «Динамо» играет с «Лугано» (1:2, первый тайм).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)