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Дмитрий Дудик: «К сожалению, не верю, что Беларусь выйдет в элиту»
12.12.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после проигрыша Норвегии (2:3) даже при наличии математических шансов у нашей команды признался, что не верит в то, что наша сборная выйдет в элиту.
– Верите ли в то, что Беларусь сможет выйти в элиту?
– Уже нет математических шансов.
– Есть еще.
– Нет, к сожалению, не верю. Я не хочу критиковать игроков сейчас, но нужно переосмысливать для чего сборная, для чего сюда попадают. Что важнее, свои личные амбиции, засветка перед скаутами, либо все-таки команда, страна, болельщики. Пока с этим проблемы. Возможно, еще психологически парни молоды, неправильно расставляют интересы, – передает слова Дудика корреспондент Tribuna.com Никита Юхнович.
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после проигрыша Норвегии (2:3) даже при наличии математических шансов у нашей команды признался, что не...
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