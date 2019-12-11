Дмитрий Дудик: «К сожалению, не верю, что Беларусь выйдет в элиту»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после проигрыша Норвегии (2:3) даже при наличии математических шансов у нашей команды признался, что не верит в то, что наша сборная выйдет в элиту.

– Верите ли в то, что Беларусь сможет выйти в элиту?

– Уже нет математических шансов.

– Есть еще.

– Нет, к сожалению, не верю. Я не хочу критиковать игроков сейчас, но нужно переосмысливать для чего сборная, для чего сюда попадают. Что важнее, свои личные амбиции, засветка перед скаутами, либо все-таки команда, страна, болельщики. Пока с этим проблемы. Возможно, еще психологически парни молоды, неправильно расставляют интересы, – передает слова Дудика корреспондент Tribuna.com Никита Юхнович.

Хоккейная «молодежка» сравняла счет за 40 секунд до конца, но проиграла в овертайме. Как прошел матч с норвежцами