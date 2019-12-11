ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Дудик: «К сожалению, не верю, что Беларусь выйдет в элиту»

12.12.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

 Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после проигрыша Норвегии (2:3) даже при наличии математических шансов у нашей команды признался, что не верит в то, что наша сборная выйдет в элиту.

– Верите ли в то, что Беларусь сможет выйти в элиту?

– Уже нет математических шансов.

– Есть еще.

– Нет, к сожалению, не верю. Я не хочу критиковать игроков сейчас, но нужно переосмысливать для чего сборная, для чего сюда попадают. Что важнее, свои личные амбиции, засветка перед скаутами, либо все-таки команда, страна, болельщики. Пока с этим проблемы. Возможно, еще психологически парни молоды, неправильно расставляют интересы, – передает слова Дудика корреспондент Tribuna.com Никита Юхнович.

Хоккейная «молодежка» сравняла счет за 40 секунд до конца, но проиграла в овертайме. Как прошел матч с норвежцами

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после проигрыша Норвегии (2:3) даже при наличии математических шансов у нашей команды признался, что не...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Во время матча «Динамо» – «Лугано» на стадионе в Киеве вывесили баннер «Жыве Беларусь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика