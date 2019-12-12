«Динамо» Минск: «Официально заявляем, что никаких переговоров с Дулубом не велось»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» опровергло информацию Tribuna.com о том, что оно вело переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.

«Футбольный клуб «Динамо-Минск» официально заявляет о том, что никаких переговоров между нашим клубом и Олегом Дулубом не велось. Информация, которая сегодня была опубликована на сайте by.tribuna.com, не соответствует действительности. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть о том, что на данный момент Сергей Гуренко является действующим главным тренером нашего клуба.

Также обращаемся к спортивным журналистам с просьбой тщательнее проверять имеющуюся информацию, в том числе и в пресс-службе клуба, и не вводить в заблуждение болельщиков, а также спортивное сообщество ложными слухами», – говорится в заявлении «Динамо».

По нашей информации , стороны долгое время вели переговоры. Главное разногласие было в сроках контракта. Клуб предлагал годичное соглашение, а Дулуб хотел более длительный и защищенный контракт.

Скорее всего, в ближайшее время Олег Дулуб возглавит брестское «Динамо».