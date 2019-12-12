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«Динамо» Минск: «Официально заявляем, что никаких переговоров с Дулубом не велось»
13.12.2019 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» опровергло информацию Tribuna.com о том, что оно вело переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.
«Футбольный клуб «Динамо-Минск» официально заявляет о том, что никаких переговоров между нашим клубом и Олегом Дулубом не велось. Информация, которая сегодня была опубликована на сайте by.tribuna.com, не соответствует действительности. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть о том, что на данный момент Сергей Гуренко является действующим главным тренером нашего клуба.
Также обращаемся к спортивным журналистам с просьбой тщательнее проверять имеющуюся информацию, в том числе и в пресс-службе клуба, и не вводить в заблуждение болельщиков, а также спортивное сообщество ложными слухами», – говорится в заявлении «Динамо».
По нашей
Скорее всего, в ближайшее время Олег Дулуб возглавит брестское «Динамо».
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Минское «Динамо» опровергло информацию Tribuna.com о том, что оно вело переговоры с белорусским тренером Олегом Дулубом.
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