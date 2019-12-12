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Дмитрий Басков: «Турнирное положение нашей команды очень серьезное, но мы не готовы складывать руки»

13.12.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал клубной пресс-службе подписание пробного контракта с канадским защитником Мэтью Майоне.

«Турнирное положение нашей команды очень серьезное, это очевидно, но мы не готовы складывать руки и продолжаем бороться. Это касается не только тренерского штаба и хоккеистов, но и менеджмента, который ищет возможности, чтобы усилить состав.

Мэтью Майоне призван добавить креатива нашей оборонительной линии, в которой после травмы Стефана Эллиотта наблюдается дефицит квалифицированных защитников, умеющих разгонять атаку. Добавьте травму Дмитрия Дерябина, и вы поймете, насколько сложная ситуация у нас сейчас.

Майоне как раз из тех игроков, которые способны отдать первый пас, когда нужно – обострить игру, и всегда не против подключиться в атаку. Эти навыки прослеживаются на протяжении всей его карьеры, почти во всех своих командах Мэтью набирал много очков. Учитывая то, что возвращение в строй Эллиотта сложно прогнозировать, количество легионеров, которые будут выходить на лед в составе «Динамо» не изменится.

Прежде, чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в «Куньлуне», ничего не значит – так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в «Динамо» и верим, что он успешно пройдет просмотр и поможет нашей команде стать лучше», – сказал Басков.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал клубной пресс-службе подписание пробного контракта с канадским защитником Мэтью Майоне.
 
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Канадский защитник Майоне заключил пробный контракт с минским «Динамо»
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