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Базанов о договорных матчах: «Все футболисты, которые участвовали в этом, получат дисквалификации, вплоть до пожизненных. Клубы будут переведены в лигу рангом ниже»
13.12.2019 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о ходе расследования договорных матчей.
– Говорилось, что по окончании сезона будет обнародована информация по делу о договорных матчах…
– От нас это не зависит – правоохранительными органами нам было сказано то же, что и всем. Конечно, хотелось бы получить информацию как можно быстрее. Чтобы со своей стороны принять меры до старта следующего сезона. Считаю, к этим моментам надо подходить жестко, срока давности у них нет. Конечно, будут приняты меры и к игрокам, и к клубам, которые в этом участвовали.
– Известно, что есть два подозрительных матча, спущенных по линии
– Идет следствие, и будет неправильно в него каким-либо образом вмешиваться. Нам хотелось бы рассмотреть вопрос в комплексе, имея на руках полный пакет доказательств. Я общался со следователем, вник в суть. Игроки лишь винтики в этой системе, их выгода несопоставима с той, которую получают организаторы этого преступного бизнеса. Мы будем больно бить по рукам, потому что это имидж нашего футбола. На снисхождение пусть никто не надеется. Все футболисты, которые в этом участвовали, получат дисквалификацию, вплоть до пожизненной, а клубы будут переведены в лигу рангом ниже.
Федерация заинтересована в том, чтобы дело получило максимальную огласку. Не так давно я был в Молодечно и мне начали рассказывать о Маковском, мол, какой он хороший. Спрашивали, есть ли возможность пересмотреть его пожизненную дисквалификацию. Но этого нельзя делать! Иначе мы создадим прецедент, и кто-то посчитает, что в случае чего и ему удастся проскочить, – сказал Базанов.
Ранее сообщалось, что в скором времени будет обнародована информация о командах и футболистах, которые замешаны в нечестной игре.
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Базанов о договорных матчах: «Все футболисты, которые участвовали в этом, получат дисквалификации, вплоть до пожизненных. Клубы будут переведены в лигу рангом ниже»
Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о ходе расследования договорных матчей.
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