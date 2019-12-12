Базанов о договорных матчах: «Все футболисты, которые участвовали в этом, получат дисквалификации, вплоть до пожизненных. Клубы будут переведены в лигу рангом ниже»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о ходе расследования договорных матчей.

– Говорилось, что по окончании сезона будет обнародована информация по делу о договорных матчах…

– От нас это не зависит – правоохранительными органами нам было сказано то же, что и всем. Конечно, хотелось бы получить информацию как можно быстрее. Чтобы со своей стороны принять меры до старта следующего сезона. Считаю, к этим моментам надо подходить жестко, срока давности у них нет. Конечно, будут приняты меры и к игрокам, и к клубам, которые в этом участвовали.

– Известно, что есть два подозрительных матча, спущенных по линии . Почему федерация не можем отреагировать сама хотя бы на них?

– Идет следствие, и будет неправильно в него каким-либо образом вмешиваться. Нам хотелось бы рассмотреть вопрос в комплексе, имея на руках полный пакет доказательств. Я общался со следователем, вник в суть. Игроки лишь винтики в этой системе, их выгода несопоставима с той, которую получают организаторы этого преступного бизнеса. Мы будем больно бить по рукам, потому что это имидж нашего футбола. На снисхождение пусть никто не надеется. Все футболисты, которые в этом участвовали, получат дисквалификацию, вплоть до пожизненной, а клубы будут переведены в лигу рангом ниже.

Федерация заинтересована в том, чтобы дело получило максимальную огласку. Не так давно я был в Молодечно и мне начали рассказывать о Маковском, мол, какой он хороший. Спрашивали, есть ли возможность пересмотреть его пожизненную дисквалификацию. Но этого нельзя делать! Иначе мы создадим прецедент, и кто-то посчитает, что в случае чего и ему удастся проскочить, – сказал Базанов.

Ранее сообщалось, что в скором времени будет обнародована информация о командах и футболистах, которые замешаны в нечестной игре.