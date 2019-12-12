ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Базанов о договорных матчах: «Все футболисты, которые участвовали в этом, получат дисквалификации, вплоть до пожизненных. Клубы будут переведены в лигу рангом ниже»

13.12.2019 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о ходе расследования договорных матчей.

– Говорилось, что по окончании сезона будет обнародована информация по делу о договорных матчах…

– От нас это не зависит – правоохранительными органами нам было сказано то же, что и всем. Конечно, хотелось бы получить информацию как можно быстрее. Чтобы со своей стороны принять меры до старта следующего сезона. Считаю, к этим моментам надо подходить жестко, срока давности у них нет. Конечно, будут приняты меры и к игрокам, и к клубам, которые в этом участвовали.

– Известно, что есть два подозрительных матча, спущенных по линии УЕФА. Почему федерация не можем отреагировать сама хотя бы на них?

– Идет следствие, и будет неправильно в него каким-либо образом вмешиваться. Нам хотелось бы рассмотреть вопрос в комплексе, имея на руках полный пакет доказательств. Я общался со следователем, вник в суть. Игроки лишь винтики в этой системе, их выгода несопоставима с той, которую получают организаторы этого преступного бизнеса. Мы будем больно бить по рукам, потому что это имидж нашего футбола. На снисхождение пусть никто не надеется. Все футболисты, которые в этом участвовали, получат дисквалификацию, вплоть до пожизненной, а клубы будут переведены в лигу рангом ниже.

Федерация заинтересована в том, чтобы дело получило максимальную огласку. Не так давно я был в Молодечно и мне начали рассказывать о Маковском, мол, какой он хороший. Спрашивали, есть ли возможность пересмотреть его пожизненную дисквалификацию. Но этого нельзя делать! Иначе мы создадим прецедент, и кто-то посчитает, что в случае чего и ему удастся проскочить, – сказал Базанов.

Ранее сообщалось, что в скором времени будет обнародована информация о командах и футболистах, которые замешаны в нечестной игре.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Президент «Ягеллонии» Кулеша встретился с Багой, осталось обсудить детали контракта (Прессбол)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика