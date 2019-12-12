Президент «Ягеллонии» Кулеша встретился с Багой, осталось обсудить детали контракта (Прессбол)

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага близок к тому, чтобы стать главным тренером польской «Ягеллонии».

По сведениям «Прессбола» , президент клуба Чезар Кулеша уже встретился с белорусским тренером, и разговор прошел позитивно. Однако еще предстоит обсудить детали контракта.

Также на пост главного тренера «Ягеллонии» претендует Марцел Личка, который в этом году привел брестское «Динамо» к титулу чемпиона Беларуси. Однако у чеха нет тренерской лицензии PRO, без которой нельзя работать в польской экстраклясе. У Баги такая лицензия есть.

После 18 туров идет в чемпионате Польши на 9-м месте и отстает от лидера на 9 очков.