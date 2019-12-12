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Президент «Ягеллонии» Кулеша встретился с Багой, осталось обсудить детали контракта (Прессбол)
13.12.2019 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага близок к тому, чтобы стать главным тренером польской «Ягеллонии».
По сведениям
Также на пост главного тренера «Ягеллонии» претендует Марцел Личка, который в этом году привел брестское «Динамо» к титулу чемпиона Беларуси. Однако у чеха нет тренерской лицензии PRO, без которой нельзя работать в польской экстраклясе. У Баги такая лицензия есть.
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